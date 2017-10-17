Дорин Киртоакэ намерен участвовать в референдуме 19 ноября

Дорин Киртоакэ подал в Окружной избирательный совет заявление на регистрацию в качестве участника референдума 19 ноября. Его рассмотрели на внеочередном заседании, однако решения не приняли. Членам совета понадобились разъяснения Центральной избирательной комиссии.

"Нет ясности. И чтобы не превышать функциональные полномочия, я попросил отложить рассмотрение этого заявления. Закон не запрещает, но не предусматривает право физического лица на регистрацию в качестве участника референдума", - сказал зампредседателя ОИС Виталий Мирон.



Глава фракции Либеральной партии в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебану считает, что совет намерено затягивает принятие решения.



"Закон утверждает очень ясно: граждане Республики Молдова. Избирательный кодекс, статья 47, абзац первый. Партию социалистов зарегистрировали в тот же день. Дорина Киртоакэ, как вы слышали, не регистрируют даже через три дня. Партия социалистов уже участник предвыборной гонки, Дорину Киртоакэ запрещают в ней участвовать", - сообщил глава фракции ЛП в КМС Ион Чебану.



Референдум по вопросу об отстранении от должности мэра Кишинева Дорина Киртоакэ состоится 19 ноября. Его проведение обойдется бюджету почти в девять миллионов леев.



Избранный мэр лишится должности, если его отставку поддержат более 163 тысяч столичных избирателей.



