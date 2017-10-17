Демократы потребовали немедленно прекратить оптимизацию школ

Демократы потребовали немедленно прекратить оптимизацию школ, поскольку предыдущее правительство допустило много ошибок в процессе разработки и осуществления реформы образования. Об этом сообщил Влад Плахотнюк на брифинге после еженедельного заседания ДПМ.

Лидер демократов сообщил, что партия и он лично получили много жалоб от граждан после закрытия школ.



«После краткой, но серьезной оценки ситуации мы должны отдать должное людям, которые предупредили нас, и признать, что в реформе образования было много ошибочных расчётов, что привело к драматическим последствиям для десятков сообществ. Сегодня мы с сожалением констатируем серьёзные ошибки в реализации программы реформы образования, поскольку из-за этого слишком много людей пострадали: много детей, родителей и конечно – преподавателей, часть из которых осталась без работы», - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



Кроме того, ДПМ инициирует процесс оценки анализа оптимизации школ. Партия проведёт переговоры с представителями органов местного самоуправления, представителями Министерства образования, а также директорами школ и учителями.

Напомним, реформу образования начали осуществлять в 2010 году. Власти заявляли, что оптимизация школ позволит более рационально использовать бюджетные деньги. Закрытие школ вызвало недовольство тысяч педагогов и родителей. Сотни преподавателей лишились своей работы.





