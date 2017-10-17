У каждого пятого ребёнка в нашей стране возникают проблемы со зрением

У каждого пятого ребёнка в нашей стране возникают проблемы со зрением. Чаще всего у них диагностируют близорукость, астигматизм или косоглазие. Таковы данные Национального центра менеджмента в здравоохранении.

В офтальмологическую клинику "Микрохирургия глаза" обращаются сотни пациентов в день. Среди них очень много детей. У 13-летней Лоредана диагностировали близорукость шесть лет назад.



"Нужно проверить зрение, потому что я ничего не вижу вдалеке, но очень надеюсь, что очки больше носить не буду", - сказала пациентка Лоредана Попеску.



По словам офтальмологов, число пациентов в клинике постоянно растёт. Пять лет назад приходилось проводить четыре тысячи операций в год, а сейчас - десять тысяч.



У Андрея Негруцэ диагностировали отслоение сетчатки. Он уже перенёс три операции.



"В какой-то момент я просто перестал видеть. Мне раньше мне говорили, что у могут возникнуть проблемы, но я думал, что это будет позже. Сейчас зрение потихоньку восстанавливается", - сообщил пациент Андрей Негруцэ.



По данным статистики, в прошлом году в нашей стране были зарегистрированы 86 тысяч человек с проблемами зрения. Из них 18 тысяч - несовершеннолетних.





