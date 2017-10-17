Группа SunStroke Project выпустила новую песню

Группа SunStroke Project выпустила новый видеосингл. Песню "Sun Gets Down" исполнители записали на английском языке, а съемки клипа состоялись в Бухаресте. Новую работу герои Евровидения представили в одном из столичных клубов.

Авторы видеоклипа поставили перед собой задачу создать зрелище в бразильском стиле.



"Подготовка длилась примерно месяц. В съемках приняли участие более 150 человек. В итоге получилось хорошо", - cказал режиссер Влад Сырбу.



Песня и клип получили исключительно положительные отзывы.



"Приятно, когда видишь такой результат. Я всегда поддерживаю развитие музыки в нашей республике", - сообщил музыкальный продюссер Виталий Катанэ.



"Мне очень понравились энергетика, красочность и качество видеоклипа. И песня понравилась. Надеюсь, этот видеоклип откроет им дорогу в большой мир", - рассказала исполнительница Оля Тира.



Группа SunStroke Project готовит большой концерт, который планирует дать в Кишиневе в ноябре.



В этом году на Евровидении Молдова заняла третье место. Нашу страну представляла группа SunStroke Project с песней "Hey Mamma". Испонители добились лучшего результата за всю историю участия Молдовы в европейском песенном конкурсе.





