В Одессе женщина застряла в горящем лифте

В Одессе в девятиэтажном доме на ул. Шишкина из-за короткого замыкания в щитовой загорелся лифт, в котором ехала женщина.

Как отмечается, короткое замыкание в щитовой произошло 16 октября в 20:41. Лифт застрял и загорелся на 3-м этаже. В этот момент в нем находилась женщина, сообщает korrespondent.net

"Спасатели приехали через 10 минут и с помощью специального инструмента открыли дверь лифта. Пострадавшую женщину передали работникам скорой медицинской помощи. Потом пожарные огнетушителем ликвидировали возгорание в электрощитовой", – сказано в сообщении.

По данным спасателей, общая площадь пожара составила 0,2 кв. метра. Причина возгорания - короткое замыкание электросчетчика.

Тушить лифт в многоэтажке приехали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.