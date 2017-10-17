У трамвая на ходу сорвало мотор в украинском Днепре

В Днепре в понедельник, 16 октября, у трамвая на ходу вырвало двигатель. Об этом сообщает Днепроград со ссылкой на источник.

По словам сотрудника Днепровского электротранспорта, трамвай двигался в направлении площади Старомостовои.

Водитель услышал шум, вагон немного подпрыгнул и остановился.

Когда водитель вышел из трамвая, то увидел, что двигатель сорвало, и он лежит на земле, пишет korrespondent.net

Трамвай отбуксировали в трамвайное депо.

Во время аварии в салоне находились люди, но травмированных нет.