Риз Уизерспун заявила о домогательствах режиссеров

Американская актриса Риз Уизерспун, которая является обладательницей премии "Оскар", призналась, что в 16-летнем возрасте стала жертвой домогательств со стороны режиссера, передает People. При этом имя кинематографиста она называть не стала.

"Я испытывала настоящее отвращение к режиссеру, который домогался меня, когда мне было 16 лет, и гнев по отношению к агентам и продюсерам, которые заставили меня почувствовать, что молчание — условие моей работы", - отметила она.

Также актриса заявила, что с подобными случаями сталкивалась неоднократно на протяжении своей карьеры, пишет Корреспондент.net.

Уизерспун сказала, что после того, как услышала истории женщин с аналогичными случаями, решила поделиться собственным опытом.