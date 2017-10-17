Экс-участница Pussycat Dolls заявила о принуждении к проституции

Певица Кайя Джонс, которая является экс-участницей популярного герлз-бэнда Pussycat Dolls, призналась, что в свое время ее принуждали заниматься проституцией. Она также отметила, что участницы коллектива "занимались сексом, когда поступал приказ". Об этом девушка написала на своей Twitter-странице.

"Я была не в группе. Я была в сети проституции", - отметила Кайя Джонс.

Также она подчеркнула, что ответственной за это является создательница группы Робин Антин. "Расскажи, как ты морально сломала нас", - потребовала Джонс.

Кроме того, бывшая солистка коллектива отметила, что именно это стало причиной суицида одной из участниц группы - 25-летней Симон Баттл, пишет korrespondent.net