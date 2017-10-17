В Германии 88-летнюю жительницу Северный Рейн – Вестфалия Урсулу Хафербек суд приговорил к шести месяцам тюрьмы за отрицание Холокоста.
Суд в Берлине выяснил, что в январе прошлого года Хафербек публично заявляла, что Холокоста не существовало. Женщина также отрицала массовые убийства в газовых камерах в концентрационном лагере Освенцим, заявляя, что в этом факте "нет ничего правдивого". Во время перерыва в заседании суда Хафербек повторила свою точку зрения.
"В Освенциме не применялось отравление газом", - цитирует ее слова агентство dpa.
Адвокат подсудимой настаивал на том, что судебное преследование Хафербек является нарушением права на свободу мнений. Сама Хафербек утверждала, что ее высказывания были цитатами из книги, которую она продемонстрировала в зале суда. Однако суд счел, что все сказанное женщиной было "ее собственной речью", пишет korrespondent.net
Ранее Хафербек неоднократно судили по аналогичным обвинениям. Начиная с 2015 года она уже не менее пяти раз была приговорена к лишению свободы, однако приговоры не вступили в силу, поскольку она их оспаривала. В августе 2017 года Хафербек была приговорена к двум годам тюрьмы за отрицание преступлений нацистского режима.
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авторы DW