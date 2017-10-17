Qualcomm впервые протестировала 5G-смартфон

Компания Qualcomm протестировала впервые смартфон с технологией 5G, использующий модем X50. Последний был анонсирован около года назад, и, при наличии полноценной инфраструктуры, скорость передачи данных смартфона может достигать 5 Гбит/с, передает PCMag.

Также компания продемонстрировала 5G-смартфон в референсном дизайне, который будет использоваться для испытания сети нового поколения, а также компонентов, которые обеспечивают ее работу.

Ожидается, что первые смартфоны с поддержкой технологии 5G появятся в продаже в первой половине 2019 года, пишет korrespondent.net