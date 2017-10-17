Ученые объяснили трехмерность Вселенной

Международная группа ученых, включая специалистов из Британии, США, Португалии и Германии, объяснили трехмерность пространства. Статья данного исследования была опубликована в издании European Physical Journal C, передает Phys.org.

Согласно теории, которую выдвинули ученые, на ранних этапах развития Вселенной, около 13,8 миллиардов лет назад, большая часть мировой материи находилась в состоянии кварк-глюонной плазмы.

В процессе фазового перехода кварк-глюонной плазмы в плазму возникали протоны, а также нейтроны, которые образовывали ядра химических элементов.

Что касается трехмерности Вселенной, то ее ученые объяснили тем, что узлы из силовых трубок, связывающие кварки и антикварки, являются устойчивыми лишь в трехмерном пространстве.

При этом система трубок, которая пронизывает мир с более высоким числом пространственных изменений, существовать сколько-нибудь продолжительное время не смогла, пишет korrespondent.net