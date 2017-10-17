На Мальте неизвестные взорвали авто с журналисткой

На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, известная своими расследованиями коррупции в рамках проекта Panama Papers. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил Reuters со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что машину с журналисткой взорвали во время движения у города бедные на севере страны.

Также сообщается, что 15 дней назад Каруана Галиция заявила в полицию, что ей угрожают убийством, сообщает korrespondent.net

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что заплатит вознаграждение за информацию, которая поможет найти убийц журналистки Дафне Каруена Галиции. Об этом в понедельник, 17 октября, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Я возмущен новостью о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафне Каруана Галиция была убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в ее машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит найти ее убийц", – заявил Ассанж.

К слову, скандал вокруг Panama Papers разгорелся после того, как в начале апреля 2016 года немецкая компания Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире оффшорных схем для уклонения от налогов.

В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от налогов, отмывания денег и других махинаций. В списке фигурируют родственники или близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации Генпрокуратура Панамы начала расследование.