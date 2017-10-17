Исследование: сколько людей живут за чертой бедности в ЕС

В 2016 году почти 24% жителей стран Европейского Союза находились за чертой бедности. Об этом говорится в обнародованном докладе статистической службы Евросоюза

По данным Евростата, почти 24% жителей стран ЕС – около млн 117,5 миллиона человек – в прошлом году находились за чертой бедности.

Лидером по количеству людей за чертой бедности стала Болгария с показателем 40,4%. Далее следуют Румыния с 38,8% и Греция с 35,6% жителей соответственно, пишет korrespondent.net