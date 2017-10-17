Названы самые опасные мегаполисы для женщин

Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation провела исследование и определила, в каких мировых мегаполисах женщинам больше всего угрожает опасность.

Так, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир. Второе место разделили между собой пакистанский Карачи и столица ДР Конго Киншаса. Третье место занял индийский Дели, на четвертом оказалась столица Перу Лима.

Самыми безопасными мегаполисами названы Париж, Токио и Лондон, сообщает k orrespondent.net

Исследование проводилось путем опроса экспертов. Главными критериями при оценке городов были уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, распространенность некоторых культурных традиций, например, женского обрезания и практики выдачи замуж против воли девушки, а также экономические возможности, включая доступ к образованию.