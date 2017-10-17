На cервисе Google Maps появились планеты

На картографическом сервисе Google Maps появилась возможность исследовать небесные тела. Об этом говорится в блоге компании Google.

"20 лет назад космический аппарат Кассини отправился с мыса Канаверал в путешествие, чтобы раскрыть секреты Сатурна и множества его спутников. Во время своей миссии Кассини сделал и отправил на Землю около полумиллиона снимков, позволив ученым беспрецедентно детально исследовать эти отдаленные миры. Сейчас прямо со своего компьютера вы можете посетить эти места, а также много других планет и спутников", – заявили в компании.

Теперь с помощью Google Maps теперь можно исследовать Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Плутон, Цецеру, Луну, супутники Юпитера Ио, Европу и Ганимед, а также супутники Сатурна Мимас, Энцелад, Диона, Рея, Титан и Япет, пишет korrespondent.net