Влад Плахотнюк: патрульные инспекторы злоупотребляют властью и придираются к водителям

Рутинные проверки на дорогах стали фактором роста коррупции, а патрульные инспекторы злоупотребляют властью и попросту придираются к водителям. Об этом говорили на совещании в Демпартии, по итогам которого решено обратиться к правительству с просьбой принять меры.

"Выяснилось, что вместо трехсот сотрудников дорожной полиции этим занимаются больше тысячи. Они беспричинно останавливают машины для так называемых рутинных проверок, которые превратились в издевательство над людьми и генератор коррупции. У полицейских больше не будет права останавливать водителей, если те не нарушили закон. Или же если не проводятся специальные операции по борьбе с пьянством за рулем и для обеспечения безопасности на дорогах", - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



