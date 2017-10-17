НАРЭ снизило цены на горючее

Топливо дешевеет. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на горючее. Они вступят в силу после полуночи и будут действовать ближайшие две недели.

Литр бензина станет дешевле на 23 бана и будет продаваться по цене 16 леев 97 банов. На столько же подешевеет и дизтопливо - цена составит максимум 15 леев 18 банов. Автозаправочные станции не могут продавать горючее дороже ценового максимума, установленного НАРЭ. Нарушителям грозят штрафы.

НАРЭ пересматривает цены каждые две недели. В расчет берутся, в частности, международные котировки нефти.





