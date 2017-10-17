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Олег Газманов попал в ДТП на трассе под Пермью
// фото: Скидком
13:26, 17 Oct 2017
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Певец Олег Газманов рассказал, что попал в аварию в Усольском районе Пермского края.

"На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса", — рассказал певец в Instagram. Также он посоветовал остальным водителям ехать осторожно.

В опубликованном видео певец сообщил, что ехал в Пермь, где 18 октября у него должен пройти концерт. По словам Газманова, ДТП случилось на мосту.

По словам администратора Газманова, артист и другие пассажиры машины не пострадали, они чувствуют себя хорошо. Концерт состоится по плану.

Он добавил, что владелец автомобиля, который вез Газманова, понес серьезный финансовый ущерб. "Может быть, в порядке доброй воли власти региона ему эти деньги вернут", — сказал собеседник агентства.

В ГИБДД Пермского края подтвердили, что артист попал в аварию на трассе Пермь — Березняки, а его машина получила повреждения. Полицейские предписали подрядной организации устранить недостатки на дороге, а также начали административное расследование, пишет РИА Новости 







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