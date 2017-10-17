Американец взорвал дом с супругой, чтобы жениться на россиянке

Житель штата Висконсин Стивен Пирус, который, по версии следствия, убил жену и взорвал собственный дом, планировал жениться на россиянке, сообщает NBC со ссылкой на судебные документы.

Как полагает следствие, в августе в городе Мадисон 59-летний мужчина застрелил супругу, затем открыл газ в подвале и взорвал дом, чтобы замести следы. Полиция обнаружила тело и установила, что женщина умерла насильственной смертью.

Пируса арестовали и обвинили в убийстве, поджоге и опасном поведении. На допросе мужчина заявил, что жена сама просила ее убить, так как страдала от депрессии, пишет РИА Новости

В ходе обысков и изучения переписок Пируса следователи нашли откровенные фотографии девушки Ольги из России, а также сообщения, в которых они обсуждают ее переезд в США и будущую свадьбу.

Отмечается, что Ольга была в Висконсине два года назад, тогда она, видимо, познакомилась с Пирусом. Вернуться в Соединенные Штаты девушке мешали проблемы с визой.

Очередные слушания по делу Пируса запланированы на 1 ноября.