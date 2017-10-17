Число жертв мощных пожаров в центральных и северных районах Португалии увеличилось до 38 человек, сообщает служба Гражданской защиты страны.
Еще 55 человек получили ранения, ожоги и другие травмы, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, семь человек числятся пропавшими без вести, в том числе грудной ребенок, добавляют в службе.
Всего, начиная с субботы, в стране было зарегистрировано 500 очагов возгорания, к утру вторника активными оставались 50 из них. Сотни домов были уничтожены огнем. В целях безопасности перекрыты 12 автомобильных дорог, в первую очередь, в центральной части страны. В борьбе с огнем задействованы четыре тысячи пожарных, в ближайшее время в Португалию должны прибыть два самолета-амфибии из Италии. К тушению пожаров подключены военные, сообщает РИА Новости.
В испанском автономном сообществе Галисия, где за последние двое суток в огне погибли четыре человека, прошли акции протеста против действий властей в борьбе со стихией. В Галисии остаются активными 27 очагов возгорания, при этом ни один из них не угрожает населенным пунктам. Также улучшилась ситуация в Астурии и Кастилии-и-Леоне.
Комментарии
- Сотни птиц в панике спасаются от урагана "Офелия" с берегов Ирландии. ВИДЕО
- Ураган "Офелия": жертвы, наводнения и багровое солнце над Англией
- Шторм Офелия убил трех человек в Ирландии
- Первая жертва "Офелии": дерево упало на женщину в Ирландии
- Сильный ветер и ливни обрушились на канадскую провинцию
- В Подмосковье выпал первый снег
- В Пуэрто-Рико число жертв урагана достигло 43
- Землю ожидает магнитная буря
- В Атлантическом океане сформировался шторм Офелия
- Киев затопил мощный ливень
- В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов
- Casio представила селфи-камеру за 500 долларов
- Реальная магия: в Лондоне покажут настоящие артефакты из мира Гарри Поттера
- Сотни птиц в панике спасаются от урагана "Офелия" с берегов Ирландии. ВИДЕО
- Проведены испытания сверхзвукового пассажирского самолёта
- Квартиросъемщик год не закрывал краны с водой: утекло 7 миллионов литров
- СМИ: повара "бегут" от британской королевы
- "Мы фактически прощались друг с другом": рейс в Индонезию завершился экстренной посадкой
- После смерти Дмитрия Марьянова было заведено уголовное дело
- Мария Кэрэуш останется под арестом
- Стали известны имена жертв авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре
- Граждане Молдовы погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре
- "Самый бесполезный в мире аэропорт" принял первый регулярный пассажирский рейс
- Шокирующие подробности по делу директора интерната, которого обвиняют в торговле людьми
- Полное интервью бывшей воспитанницы гимназии-интерната №3 об ужасах ее детства
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Выгодно продавать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не следует заниматься разработкой новых проектов. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Исключительно плодотворный рабочий день. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW