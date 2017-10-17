Ураган "Офелия": жертвы, наводнения и багровое солнце над Англией

Из-за урагана "Офелия"в Великобритании и Ирландии погибло как минимум три человека, сотни тысяч домов остались без электричества. Кроме того, жители страны имели возможность наблюдать необычное явление - в небе появились красная луна и рыже-красное солнце.

На Британские острова обрушился тропический ураган "Офелия". Его жертвами уже стали по меньшей мере три человека.

Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигает 176 км/ч. Власти объявили погодные явления опасными для жизни.

Из-за бури 360 тыс. домов в Республике Ирландия были обесточены. В Северной Ирландии без электричества остались 1300 домов, в Уэльсе - четыре тысячи.

В Северной Ирландии, как и в Республике Ирландия, из-за непогоды отменены занятия в школах.

Аэропорты Эдинбурга, Манчестера, Белфаста и Дублина полностью или частично отменили рейсы. Нет авиасообщения с островом Мэн.

В разных районах Англии метеослужбы распространили предупреждение о надвигающихся наводнениях. Введены повышенные уровни опасности.

Кроме того, ураган "Офелия" спровоцировал необычные погодные явления - красную луну и рыже-красное солнце.

Первыми необычный атмосферный эффект заметили жители Англии и Уэльса в ночь на 16 октября. Днем похожую аномалию можно было наблюдать в Лондоне, где небо затянуло густой красноватой дымкой, из-за чего в середине дня в городе потемнело, как при глубоких сумерках.

Как объясняет Саймон Кинг из метеослужбы Би-би-си, причина аномального явления - пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса.