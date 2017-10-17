Ассанж ищет убийц мальтийской журналистки

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая может помочь в расследовании убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.

"С негодованием узнал, что мальтийская журналистка-расследователь и блогер Дафна Каруана Галиция была убита сегодня днем недалеко от своего дома в результате взрыва бомбы в ее автомобиле. Я объявляю награду в 20 тысяч евро за информацию, которая приведет к признанию виновными ее убийц", - написал Ассанж в своем "Твиттере".

Накануне вечером стало известно, что 53-летняя мальтийская журналистка погибла в результате взрыва, уничтожившего арендованный автомобиль, на котором она ехала, пишет ВВС.

Ранее Дафна Каруана Галиция заявляла о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в скандале с "панамскими документами".

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого Дафна Каруана Галиция обвиняла в коррупции, "безоговорочно осудил варварскую атаку на человека и свободу мысли". Правительство Мальты обратилось за помощью в расследовании убийства журналистки к американскому ФБР.

Британская газета Guardian сообщала, что автомобиль журналистки марки Peugeot был взорван в понедельник днем с помощью мощного взрывного устройства. Ответственные за взрыв не найдены.

Как сообщает издание Politico, Галиция проводила собственные расследования случаев коррупции и публиковала в своем блоге статьи, собиравшие по 400 тысяч просмотров в день (это больше, чем все газеты Мальты вместе взятые).

Ранее издание включило журналистку в список 28 человек, которые, по мнению Politico, окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году.