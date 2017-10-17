Пенсионер нашёл лотерейный билет с выигрышем на 24,1 млн долларов в старой рубашке

У каждого человека есть место, куда он складывает всякие ненужные чеки, квитанции и корреспонденцию. Для 68-летнего Джимми Смита из Нью-Джерси этим местом стала старая рубашка, которая уже долгие годы покоится на вешалке в шкафу со старыми лотерейными билетами в кармашке.

Хорошо, что он всё-таки это сделал, ведь, повремени он ещё пару дней, он бы упустил выигрыш в 24,1 миллиона долларов. Билет "Нью-Йорк лото" Джимми купил более года назад, о чём знала комиссия лотереи. У участников есть год с момента покупки билета на то, чтобы его активировать. Окончание лотереи стремительно приближается, поэтому "Нью-Йорк лото" выпустили рекламу со словами: "проверьте все карманы и ящики, загляните под подушки. Если у вас есть выигрышный билет, мы с нетерпением ждём встречи с вами".

Это объявление услышал и мистер Смит. Когда он взял билет из кармана рубашки и увидел, что цифры совпадают с выигрышной комбинацией, он стоял около двух минут в полном замешательстве. Чтобы убедиться, что всё это реально, мужчине пришлось выйти на улицу и немного подышать свежим воздухом.

Это произошло в конце мая, но имя победителя стало известно лишь сейчас, когда организаторы лотереи обнародовали данные о победителе. Смит условился, что джекпот будет выплачиваться ему в течение 26 лет. Сам он сказал, что соберёт семейный совет и решит, что произойдёт с этими деньгами, как только всё устаканится, пишет life.ru