Учёные предсказали смертоносную солнечную вспышку

Учёные из Гарвардского университета проанализировали данные о недавних солнечных вспышках и пришли к выводу, что в ближайшие сто лет на Солнце произойдёт новая мощная вспышка, которая может повлечь за собой гибель людей.

Как сообщает издание The Scientist, она приведёт к нарушению работы энергосистем по всему миру и систем охлаждения на ядерных радиостанциях, выходу из строя и повреждению спутников, отключению интернета, а также техногенным авариям. Помимо того, пассажиры самолётов могут получить высокие дозы радиации, пишет life.ru.

Отмечается, что солнечный "супершторм", который произошёл в 1859 году, стал причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах. Вероятность того, что аналогичная вспышка произойдёт до конца 21-го века, очень высока.

Напомним, 6 сентября учёные зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние 12 лет, что спровоцировало на Земле сильнейшую магнитную бурю. Затем на Солнце произошёл новый мощный взрыв, из-за которого экипажу МКС пришлось спрятаться в укрытии.