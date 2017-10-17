Проведены испытания сверхзвукового пассажирского самолёта

Модель будущего пассажирского авиалайнера S-512 успешно была протестирована во время натурных испытаний.

На полигоне Новой Англии (США) состоялись натурные испытания модели будущего перспективного сверхзвукового авиалайнера S-512. Модель SX-1.2 успешно завершила программу испытаний, и теперь, по словам создателей, на очереди постройка новой модели большего размера SX-1.3. Предполагается, что после успешных испытаний модели большего размера компания Spike Aerospace приступит к созданию прототипа будущего самолёта, сообщает The Nation.

Создание самолёта, по мнению специалистов компании, — дело близкого будущего. По планам уже в 2021 году состоится полёт прототипа, а в 2023 году Spike Aerospace предполагает начать поставку самолётов заказчикам. Будущие лайнеры смогут развивать скорость до 1,6 Маха и пролетать более 11,5 тысячи километров на одной заправке топлива, пишет life.ru

Сверхзвуковые пассажирские перевозки — это далеко не самый экзотический из планируемых в настоящее время способов передвижения по миру. Миллиардер Илон Маск на недавнем конгрессе по вопросам астронавтики в Аделаиде рассказал о проектировании Big Falcon Rocket пассажирских ракет, способных осуществлять межконтинентальные перевозки. Время полёта из Америки в Австралию составит менее получаса.