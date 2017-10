Сара Кавана, которая, предположительно, живёт на ирландском побережье, выложила в "Твиттер" в 8 утра по местному времени видео с полчищами птиц, с криком покидающих свои гнёзда. Девушка написала в публикации: "Хммм... Думаю, что они знают о том, что сюда идёт что-то большое".

Метеорологическая служба Великобритании предупредила о повышенном уровне опасности на юго-западе Ирландии. Кроме того, от ветра со скоростью в 113 километров в час пострадают Северная Ирландия и Уэльс.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли в результате удара шторма Офелия по Ирландии.

Ummmm... think they know there’s something big coming? #Ophelia #mondays pic.twitter.com/jz4iCLunlk