Сотни птиц в панике спасаются от урагана "Офелия" с берегов Ирландии. ВИДЕО

Жители прибрежной Ирландии сняли на видео, как сотни птиц покидали насиженные места всего за несколько часов до того, как на эту область обрушился ураган "Офелия". Ожидается, что этот шторм станет самым сильным, который был зафиксирован в этой местности за последние 56 лет.

Сара Кавана, которая, предположительно, живёт на ирландском побережье, выложила в "Твиттер" в 8 утра по местному времени видео с полчищами птиц, с криком покидающих свои гнёзда. Девушка написала в публикации: "Хммм... Думаю, что они знают о том, что сюда идёт что-то большое".

Метеорологическая служба Великобритании предупредила о повышенном уровне опасности на юго-западе Ирландии. Кроме того, от ветра со скоростью в 113 километров в час пострадают Северная Ирландия и Уэльс.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли в результате удара шторма Офелия по Ирландии.