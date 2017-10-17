Реальная магия: в Лондоне покажут настоящие артефакты из мира Гарри Поттера

20 октября в Британской библиотеке, Лондон, откроется выставка, посвящённая миру Гарри Поттера. На ней покажут магические предметы, которые Джоан Роулинг взяла прямиком из реального мира.

Для поклонников поттерианы не секрет, что волшебный мир Хогвартса не был придуман с нуля — он во многом базируется на европейском фольклоре и английских традициях.

Но далеко не все знают, что даже некоторые волшебные предметы из этого мира существовали в реальности — именно их представят на выставке "Гарри Поттер: история магии" в Британской библиотеке.

Также посетители Британской библиотеки смогут увидеть карты и иллюстрации, созданные специально для мира Гарри Поттера, пишет life.ru.