Casio представила селфи-камеру за 500 долларов

Японская компания Casio представила селфи-камеру для молодых китаянок. Об этом сообщает The Verge.

Модель TR Mini, выполненная в форм-факторе пудреницы, может похвастаться LED-вспышкой, 12-мегапиксельным сенсором и тачскрином.

Разработчики уверяют, что качество фотографий, снятых на TR Mini, выше, чем на фото с фронтальной камеры смартфона. Именно поэтому модель может в автономном режиме загружать сделанные снимки на телефон, чтобы хозяйка устройства могла выложить их в Сеть, пишет life.ru

Примечательно, что Casio позиционирует своё устройство как камеру, предназначенную именно для китаянок, готовых тратить время и деньги на возможность сделать лучший снимок.

Устройство поступит в магазины Китая, Гонконга, Сингапура и Тайваня по цене 500 долларов.