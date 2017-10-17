Террористическая группировка «Исламское государство» пригрозила терактами во время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу-2018, который состоится в России. Об этом сообщает The Daily Mail.
На пропагандистском плакате на фоне стадиона изображен боевик с автоматом в руках, а также стилизованная бомба. Кроме того, в коллаж вписан официальный символ проведения ЧМ. Надпись «Ждите нас» под картинкой выполнена на русском языке. Между тем,информагентство террористов «Амак» не выпускало угроз — так что картинка, вероятнее всего, сделана неизвестными сторонниками ИГ, не имеющими отношения к руководству группировки, пишет lenta.ru.
8 ноября 2016 года сообщалось, что из-за угрозы теракта на стадионе «Лоро Боричи» в албанском городе Шкодер отборочная игра ЧМ-2018 между сборными Албании и Израиля была перенесена в другой город. Спецслужбы страны по наводке израильских коллег арестовали в Шкодере четырех человек, подозреваемых в подготовке нападения.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Финал состоится на стадионе «Лужники» в Москве.
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авторы DW