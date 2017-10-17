На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки

В Египте на денежной купюре нашли записку, автором которой могла быть похищенная девушка. Об этом сообщает Al Arabiya.

Фотография купюры номиналом в 10 египетских фунтов с надписью на арабском языке вызвала обсуждение в Facebook. «Меня похитили и держат в квартире, — говорится в записке. — Мое имя Джейна Шоукэт». После этих слов указан адрес, пишет lenta.ru.

Полиция проверила квартиру, которая располагается по этому адресу, но не нашла ничего подозрительного. Там живет женщина, которая работает юристом, и ее сын. Похищений людей в тех местах не регистрировалось.

В 2014 году сообщалось, что студентка из Китая инсценировала собственное похищение, чтобы покрыть убытки от ставок на матчи чемпионата мира по футболу в Бразилии.