Российская модель утопила в бассейне машину не давшего денег бойфренда

Брошенная американским банкиром российская модель утопила его Mercedes S400 в бассейне.

Сообщается, что американец Гай Джентиле (Guy Gentile) и Кристина Кучма поссорились во время ужина в ресторане. Причиной стал отказ мужчины дать возлюбленной 50 тысяч долларов на открытие собственного бизнеса.

Обиженная модель выплеснула ему в лицо чашку чая и вышла. Вскоре банкир получил сообщение с обещанием «сюрприза» на заднем дворе заведения, вышел и обнаружил свою машину в воде, пишет lenta.ru.

Джентиле рассказал, что в первый момент он испугался, что девушка может быть внутри, и даже не подумал об автомобиле. Однако потом он понял, что ее там нет, разъярился и написал заявление в полицию. «Я действительно любил ее и собирался жениться, но она зашла слишком далеко», — прокомментировал он.

На подъем автомобиля из воды потребовалось около четырех часов.