В столичном приюте для бездомных завершили ремонт

Столичный приют для бездомных подготовили к зимнему наплыву постояльцев. На проведение ремонта и замену мебели из госбюджета выделили почти 90 тысяч леев. Теперь помещения стали светлее, а ванные комнаты - уютнее.

"Отремонтировали женские и мужские душевые, поставили стеклопакеты, купили новую посуду. Одно из дошкольных учреждений передали нам в дар кровати сэконд-хэнд", - сообщила психолог Марчела Дицэ.



Постояльцы говорят, что теперь чувствуют себя в центре временного размещения, как дома.



В приюте бездомным выдают также новую одежду - из частных пожертвований.



"Одежды и обуви не хватает, особенно мужской. Нижнее белье, гигиенические товары уходят каждый день", - сказала Марчела Дицэ.



С наступлением холодов постояльцев в центре прибавляется. Летом приходят обычно до 30 человек в день, зимой - бывает 140. Хотя рассчитан центр на 70 мест.



Люди без постоянного места жительства получают в центре временного размещения медицинскую помощь, горячую пищу и психологическую поддержку.



