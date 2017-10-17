В Сети появились "живые" фото флагмана iPhone X

В Сети были обнародованы "живые" снимки еще невышедшего в продажу флагманского смартфона iPhone X. Фотографии были опубликованы на просторах Интернета пользователями сервиса Reddit.

Старт продаж гаджета намечен на 27 октября на 12:00 по киевскому времени. Ожидается, что первая партия флагмана будет небольшой, что вызовет настоящий ажиотаж среди покупателей.

По мнению некоторых аналитиков, полностью удовлетворить запросы покупателей производитель сможет только весной будущего года, пишет korrespondent.net