Lufthansa хочет купить разорившуюся Alitalia

Германский авиаперевозчик Lufthansa Group предложил итальянской авиакомпании Alitalia выкупить некоторые ее активы.

Как отмечается, Lufthansa уже направила предложение Alitalia и подтвердила заинтересованность в учреждении на базе разорившегося перевозчика новой авиакомпании с условным названием NewAlitalia.

В германском авиахолдинге также отметили, что письмо, направленное итальянской компании, содержит концепцию того, как должна выглядеть структура нового перевозчика. В частности, за активы Alitalia авиаперевозчик готов заплатить около 500 миллионов евро, сообщает korrespondent.net

Стоит отметить, что в мае 2017 года Alitalia объявила о банкротстве и в настоящее время выставлена на продажу. Авиакомпания находится на плаву и продолжает осуществлять полеты благодаря господдержке - итальянские власти предоставили ей госкредит сроком до сентября 2018 года.