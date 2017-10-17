Более полусотни новых служебных машин получила молдавская полиция

Генеральный Инспекторат Полиции обновил свой автопарк. При финансовой поддержке ЕС правоохранители получили более полусотни новых машин. В столице задержатся лишь несколько из них, большинство "Дачий" направят на службу в районы.

Всего главное управление полиции получило в своё распоряжение 54 машины. Общая стоимость обновки около 400 тысяч евро.

"Абсолютно всё, что вы тут видите, отправится на службу по стране, ни одна машина не достанется центральному аппарату МВД. Сотрудники будут быстрее добираться на вызовы, будем ближе к людям, будем знать о их проблемах", сообщил глава Генерального инспектората полиции, Александру Пынзарь.

На первом этапе проекта машины оплатили из госбюджета. Задним числом все растраты должен погасить ЕС, но только в случае, если в полиции будут проходить запланированные реформы.

"К 2020-ому году 25% из общего числа сотрудников полиции должны быть женщинами, 15% из них должны занимать руководящие посты. Уже в скором времени нам необходимо повысить скорость реакции на срочные вызовы до показателя в 15 минут", сообщил вице-министр внутренних дел, Дорин Пуриче.

"Мы замечаем прогрессы Молдовы в реформе полиции, мы довольны результатами к сегодняшнему дню. Будем продолжать внимательно следить за тем, как полиция меняется к лучшему", сообщил глава Делегации ЕС в Молдове, Петер Михалко.

Помимо представленных сегодня 54 авто, уже до конца года полицейский гараж пополнится ещё двумя сотнями машин. Всё для быстрой и удобной работы сотрудников.

Также полиция получила и внушительное ИТ-подкрепление: больше тысячи компьютеров, 700 принтеров, проекторы и смартфоны. Всё это обошлось в 600 тысяч евро.