В Молдове увеличилось количество пенсионеров

Средний размер пенсии в Молдове на 1 октября составил 1495,72 лея ($85), увеличившись с начала года на 220,52 лея, а число их получателей выросло с 691,2 тыс. почти до 718,3 тыс. МОЛДОВЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ПЕНСИОНЕРОВ

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные Национальной кассы социального страхования (НКСС), свыше 536,5 тыс. человек получают пенсию по возрасту (в среднем 1427 леев), а 129,6 тыс. – по инвалидности (1121 лей). Самые большие пенсии – почти 7396 леев – у «некоторых категорий работников гражданской авиации», а самые маленькие – по случаю потери кормильца - 732 лея.



Получателями государственных социальных пособий на начало октября являлось более 59,8 тыс. человек (+3 тыс.). А размер пособия колеблется от 153 леев лицам, достигшим пенсионного возраста, до 563 леев инвалидам до 18 лет.



Пособие по воспитанию ребенка до трех лет для застрахованных лиц равняется 1305 леев, и 540 – для незастрахованных. Государство также выплачивает единовременное пособие по рождению ребенка в размере 5,3 тыс. леев.