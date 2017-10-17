Учителя будут бесплатно проходить курсы повышения квалификации

Плата, вносимая учителями за прохождение курсов повышения квалификации, будет отменена, так же как и многочисленные отчеты, которые обязаны составлять преподаватели. Решение принято сегодня руководством ДП, которое направило соответствующее ходатайство Министерству просвещения, культуры и исследований.

Как сообщает МОЛДПРЕС, лидер демократов Влад Плахотнюк уточнил в завершение еженедельного заседания политформирования, что решение принято в результате многочисленных жалоб, поступивших от преподавателей, уставших от десятков отчетов, которые они обязаны делать.

«Мои родители тоже были учителями, и почти все свободное время у них занимала подготовка к проведению уроков. Если при всем этом в результате этой реформы учителей обязали дополнительно составлять огромное количество отчетов, мы, к сожалению, констатируем, что положение дел в этой области изменилось в неверную сторону», - сказал Плахотнюк.

Председатель демократов уточнил, что попросил коллег из правительства заново пересмотреть возможность повышения учительских зарплат и освободить учителей от бремени чрезмерного количества отчетов и оплаты курсов. «Учителя после реформы сферы образования задыхаются не только от отчетов, они вынуждены платить за курсы и нести логистические затраты», - отметил Плахотнюк.

Реформа в сфере образования начата в Молдове в 2010 году.