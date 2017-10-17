23 октября 2017 года в почтовом отделении MD-2012 в Кишиневе в обращение будет введена новая серия почтовых марок "100 лет с момента создания Сфатул Цэрий".
По информации государственного предприятия Poșta Moldovei, номинальная стоимость одной марки будет равна 9,5 леев.
Тираж новой серии почтовых марок составит 50 000 экземпляров, пишет point.md
Дизайн марки был разработан Олегом Кожокарь.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не следует заниматься разработкой новых проектов. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Ваше настроение улучшится.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Исключительно плодотворный рабочий день. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW