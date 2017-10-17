Молдаванин попал в тюрьму в Италии за избиение жены

28-летний гражданин Республики Молдова попал в тюрьму в Италии за домашнее насилие. Мужчина часто избивал жену, которая настолько его боялась, что не заявляла в полицию.

Семья молдаван проживает в небольшой квартире на периферии города Падерно-Дуньяно в провинции Милан, сообщает stirilocale.md.

Несколько дней назад мужчина пришел домой пьяным и избил свою 28-летнюю жену на глазах у рыдающего годовалого ребенка.

Оказалось, что это не первый инцидент подобного рода в этой семье. Побои были частым явлением, а женщина боялась заявить на мужа.

Последнее избиение переполнило чашу ее терпения. Женщина позвонила своей сестре, которая и сделала заявление в полицию.

Прибыв по адресу проживания молдаван, итальянские полицейские нашли женщину в синяках.

Жертва домашнего насилия была доставлена в больницу.

Муж-агрессор был задержан и находится в тюрьме в городе Монца, пишет point.md.