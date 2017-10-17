Facebook купила приложение для анонимных комплиментов

Компания Facebook купила приложение tbh, набирающее популярность среди американских подростков. С его помощью тинейджеры могут анонимно задавать и отвечать на вопросы о своих друзьях, а те впоследствии получают результаты опроса в качестве комплимента.

В отличие от аналогов, tbh запрещает кибербуллинг. Чтобы не допустить травли, вопросы разрешено с позитивным уклоном, например: "Кого лучше позвать на вечеринку" или "У кого в классе самая лучшая улыбка?"

Новинка, которая в основном востребована у школьников и студентов, вышла из бета-версии только в августе и уже показала очень впечатляющий рост. За последние девять недель программа была скачана свыше 5 миллионов раз, а ежедневное число активных пользователей превысило 2,5 миллиона человек. Более того, tbg возглавляла чарт бесплатных приложений на протяжении трех недель.

Что интересно, Facebook предпочла приобрести, а не скопировать функции tbh, как она ранее делала с другими "подростковыми" стартапами вроде Houseparty. Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным сайта TechCrunch, Facebook заплатила за стартап менее $100 миллионов, поэтому ей не потребуется получать одобрение от регулирующих органов.

tbh продолжит существование под собственным брендом. Четверо его соучредителей официально станут сотрудниками компании Марка Цукерберга, переедут в офис Facebook и продолжат развивать сервис при поддержке ресурсов соцсети (разработка, защита от спама, локализация и модерация), пишет vesti.ru.