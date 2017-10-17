Найден след вымершего животного, похожего на тюльпан

Отпечаток необычного древнего организма, ранее не известного науке, обнаружен в одном из каньонов на севере американского штата Юта. Открытие опубликовано в журнале Journal of Paleontology. Организм по внешнему виду напоминал цветок тюльпана или изящный бокал для вина, обитали они примерно 500 млн лет назад.

Животное относилось к фильтраторам, которые питались, фильтруя планктон. «Это самый древний образец фильтратора, найденный в Северной Америке, — считает автор открытия Джульен Киммиг. – Это животное обитало в мягких отложениях и прикреплялось к грунту.

Верхняя часть и представляла собой сам организм. У него был ствол, прикрепленный к дну, и верхняя часть, называемая чашечкой, которая представляла из себя и пищеварительный тракт и механизм поглощения пищи. Оно было довольно примитивным и странным».

Ископаемое животное получило название Siphusauctum lloydguntheri, это второй в истории найденный представитель вымершего вида, первый был найден в горах Канады, пишет gazeta.ru.