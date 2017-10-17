Шер сыграет в продолжении мюзикла «Мамма MIA!»

Певица Шер сыграет в продолжении мюзикла «Мамма MIA!», сообщает Entertainment Weekly.

Это будет ее первая роль после «Бурлеска» (2010). Подробности о персонаже держатся в секрете.

Таким образом, Шер воссоединится с Мэрил Стрип, с которой снималась в ленте «Силквуд» в 1983 году. Тогда обе артистки получили номинации на премию «Оскар».

В картину «Mamma Mia! Here We Go Again» возвращаются все ключевые актеры первой части. Помимо Стрип, это Аманда Сайфред, Доминик Купер, Колин Ферт, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард, пишет gazeta.ru.

Сиквел должен выйти в прокат 20 июля 2018 года.