Митинг в Киеве: активисты установили под Радой первую палатку

Митингующие, которые во вторник, 17 октября, собрались под стенами Верховной Рады с требованием широкой политической реформы, установили возле здания парламент первую палатку. Об этом свидетельствуют снимки с места событий.

Палатка установлена на проезжей части улицы Грушевского, в то время как остальные лежат пока в разобранном виде.

При этом ранее во время попытки правоохранителей помешать проносу палаток к зданию парламента произошла потасовка, в результате которой митингующие сломали рамку металлоискателя и выломали забор, сообщает nv.ua

