Из кабинета мэра украли сейф в Ивано-Франковской области

Неизвестные обворовали кабинет городского главы Роксоланы Джуры города Бурштын в Ивано-Франковской области: украли сейф.

Грабители проникли в администрацию через балкон второго этажа и через незакрытые двери вошли в кабинет мэра, пишет издание Фіртка со ссылкой на полицию.

О пропаже других вещей, кроме сейфа, не сообщается.

При этом Джура отметила, что в сейфе ничего не хранила и даже не знала от него кода, пишет nv.ua