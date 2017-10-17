Burger King сделал рекламу из жалоб клиентов конкурента

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King использовала жалобы клиентов конкурента Wendy's для своей рекламной кампании.

В марте 2017 года фастфуд Wendy's убрал из меню острые куриные наггетсы, что вызвало возмущение у клиентов сети. Они устроили акцию протеста в социальных сетях и даже составили петицию, пишет nv.ua



Компания Burger King выпустила свой аналог острых наггетсов и решила переманить клиентов Wendy's к себе. Она разместила напротив заведения конкурента свои баннеры и оплатила продвижение жалоб их клиентов в Twitter.

Надпись на баннере: "Острые наггетсы вернулись".