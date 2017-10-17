Угон за семь минут: в центре Киева похитили авто нардепа с оружием

Накануне на бульваре Леси Украинки в Киеве неизвестные угнали автомобиль Mercedes, которым пользовался народный депутат от Радикальной партии Сергей Скуратовский.

Авто угнали вместе с находившейся там суммой денег (не указывается) и двумя пистолетами, на которые имеются разрешительные документы.

Транспортное средство угнали буквально за семь минут, когда мужчина вышел в магазин, пишет nv.ua

Позже в полиции подтвердили инцидент с автомобилем нардепа. При этом отмечается, что машину уже нашли.

По словам потерпевшего, он припарковал иномарку напротив кафе, закрыл автомобиль на сигнализацию и зашел в магазин. Когда он вернулся, машины на месте уже не было.

"Уже через два часа правоохранителям позвонил заявитель с сообщением, что автомобиль нашелся, вещи в салоне не пропали", - говорится в комментарии полиции.