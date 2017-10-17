Новый трейлер Черной пантеры стал хитом сети

Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер фантастического фильма Черная пантера, который за сутки успел стать настоящим хитом, собрав 4,8 млн просмотров.

По сюжету, после событий в фильме Первый мститель: Противостояние король Т'Чалла возвращается домой в Ваканду, но вскоре обнаруживает, что фракции внутри страны бросили вызов его праву на трон.

Когда двое врагов объединяются, чтобы уничтожить Ваканду, герой, известный как Черная Пантера должен совместными усилиями с агентом ЦРУ и членами королевской гвардии предотвратить мировую войну.

В главных ролях снялись: Чедвик Боузман, Лупита Нионго, Мартин Фримен, Майкл Б. Джордан, Энди Серкис и другие.

Премьера запланирована на 16 февраля 2018 года, пишет nv.ua