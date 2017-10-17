В США заявили о возможности прямых переговоров с КНДР

США не исключили возможности прямых переговоров с КНДР, заявил заместитель госсекретаря Джон Салливан на Генассамблее ООН, пишет DW.

"Мы, конечно, не исключаем возможности прямых переговоров с Северной Кореей", - сказал он.

По словам американского дипломата, внимание США сфокусировано на дипломатии, пишет nv.ua

"Однако на случай провала дипломатии мы и наши союзники в Японии, Южной Корее и других странах должны быть готовы к самому худшему", - резюмировал он.

Ранее заместитель постоянного представителя КНДР в ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла "критической точки"и в любой момент может начаться ядерная война.

Напомним, 3 сентября Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности задействовать ядерные возможности, чтобы защитить себя и своих союзников от ядерных и ракетных провокаций КНДР.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя испытание Пхеньяном водородной бомбы, заявила, что Совбез должен принять "самые сильные санкции" в отношении Северной Кореи.

Она подчеркнула, что только самые сильные санкции могут остановить северокорейского лидера Ким Чен Ына, который "просит войны".