Пьяный полицейский спровоцировал тройное ДТП в Киеве

Ночью в Киеве на улице Саперно-Слободской произошло масштабное ДТП, которое спровоцировал нетрезвый сотрудник полиции.

Как сообщает Киев. Оперативный, мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу в неустановленном месте.

Водитель автомобиля Ford, увидев мужчину, совершил экстренное торможение и вылетел на газон, который разделяет дорогу, где столкнулся с автомобилями Fiat и Subaru.

Пешеход-виновник аварии, который оказался сотрудником полиции Печерского района (номер жетона #0037087), пытался скрыться с места инцидента, но был задержан неравнодушными гражданами.

Он отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови на месте и был доставлен в больницу, пишет nv.ua.