СМИ: за год украинцы украли из магазинов товаров более чем на миллиард

Украинцы за год украли из магазинов розничной торговли товаров на сумму более чем 1 млрд грн. Об этом говорится в статье Зеркала недели.

По данным издания, каждый 20-й товар – украденный. "Молодежь преимущественно грешит кражами, считая, что таким образом самоутверждается, куражится. Однако воруют не только молодые люди, но и вполне респектабельные граждане. Но чаще всего кражами грешат те, кто не имеют денег на питание", - говорится в статье. Кроме того, отмечается, что по данным компании Axis и некоммерческого партнерства представителей розничных сетей, главные причины потерь в ритейле представляют: внутренние кражи — 33,3%, внешние кражи - 32,9%, административные ошибки — 26,1%, мошенничество поставщиков — 7,6%. Издание отмечает, что обычно воруют дорогие, небольшого размера товары: приборы для бритья, одежду, обувь. Из продуктов - сыр, колбасу, овощи, водку, пишет nv.ua.

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